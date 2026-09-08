Бюст адмирала Федора Ушакова открыли в Уфе ко дню рождения флотоводца В Уфе торжественно открыли бюст адмирала Федора Ушакова

Москва8 сен Вести.8 сентября 2026 года в Уфе прошла торжественная церемония открытия бюста прославленного русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова. Его установили на площадке перед Музеем полярников имени В.И.Альбанова, сообщается на сайте Министерства культуры Республики Башкортостан.

Мероприятие было приурочено к 280-летию со дня рождения адмирала и предстоящему Дню воинской славы России – годовщине победы русской эскадры под его командованием у мыса Тендра говорится на сайте

Среди почетных участников церемонии были первый заместитель премьер-министра правительства РБашкортостан Урал Кильсенбаев, представители Уфимской епархии РПЦеркви, ветераны, военнослужащие, курсанты, деятели культуры и жители города.

Особую значимость мероприятия отметил глава республики Радий Хабиров, направив участникам открытия приветствие. Его зачитал Урал Кильсенбаев.