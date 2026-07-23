Директор Фонда Лужкова рассказал о мероприятиях к 90-летию со дня его рождения Директор Фонда Лужкова: юбилейный год позволит обратиться к наследию экс-мэра

Москва23 июл Вести.Юбилейный год, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова, даст возможность вновь обратиться к наследию и оценить значение деятельности бывшего мэра Москвы. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве, должность мэра столицы он занимал в 1992-2010 годах.

Очень приятно, что президент подписал отдельный указ, что в этом году весь юбилейный год посвящен 90-летию. Это действительно не просто памятная дата, серия торжественных мероприятий: этот юбилейный год дает возможность вновь обратиться к наследию человека, оценить значение его деятельности отметил Теребков

Всех жителей и гостей Москвы он пригласил принять участие в одном из мероприятий, которое состоится 12 сентября в парке имени Юрия Лужкова.

Здесь пройдет праздничный субботник, концерт. Как мы помним, Юрий Михайлович активно поддерживал традицию субботников с участием группы Uma2rman. Все желающие смогут внести свой личный вклад в благоустройство. Фондом уже закуплено более 12 тыс. растений, которые смогут посадить, для семей там будут развлечения. Поэтому всех москвичей мы ждем 12 сентября в 10 утра у входа в парк имени Юрия Лужкова. Этот парк находится в районе метро "Каширская" рассказал Теребков

Он также рассказал о цели инициированного Фондом Лужкова конкурсного онлайн-проекта "Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей".

Может быть, покажется на первый взгляд, что это обычный творческий конкурс, но его задача несколько шире. Представьте, что лет через 50 кто-то захочет узнать, какой была Москва и Россия в начале XXI века. Что он увидит: только официальные документы и газетные публикации - или все-таки еще фотографии, воспоминания, истории людей, которые жили в это время? Именно такие свидетельства мы планируем собирать в рамках конкурса "Линии жизни". Его цель — всей страной собрать живую историю эпохи… Идея в том, что линия жизни каждого человека неизбежно пересекается с судьбой города, в котором он живет, важными событиями в жизни страны, делами людей, которые влияли на его развитие. Именно в этих пересечениях как раз рождается история для этого конкурса сказал Теребков

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова.