Путин поздравил таджикского писателя Зульфикарова с 90-летием Путин поздравил с 90-летием таджикского писателя Тимура Зульфикарова

Москва18 авг Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму известному таджикскому писателю Тимуру Зульфикарову в честь его 90-летия. Об этом сообщили в посольстве РФ в Таджикистане.

Поздравление писателю зачитал чрезвычайный и полномочный посол России в республике Таджикистан Семен Григорьев, который принял участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея​​​.

Вы прославили родной Таджикистан, внесли созидательный вклад в продвижение в мире русского языка и литературы, ценностей подлинного гуманизма. Многое сделали для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами сказано в поздравительной телеграмме президента, опубликованной в Telegram-канале посольства России

Тимур Зульфикаров родился 17 августа 1936 года. Он удостоен звания "Народный писатель Таджикистана", является членом Союза писателей России и Союза кинематографистов России, а также лауреатом 12 литературных премий, среди которых Золотая медаль имени А.С. Пушкина.