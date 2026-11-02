Новый кампус МГУ будет состоять из пяти корпусов Садовничий: новый кампус МГУ будет состоять из пяти корпусов

Москва2 ноя Вести.План развития нового кампуса МГУ имени М. В. Ломоносова включает строительство пяти корпусов. Об этом рассказал ректор образовательного учреждения Виктор Садовничий в беседе с ТАСС.

Он также сообщил, что первая очередь строительства нового кампуса включает возведение объектов площадью более 220 000 кв. метров.

Минобрнауки России завершило четвертый конкурс по отбору проектов для федерального проекта "Создание сети современных кампусов" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". По результатам отбора были утверждены 19 проектов в 17 городах с общим объемом финансирования 474 млрд рублей, один из кампусов планируется построить на территории МГУ.