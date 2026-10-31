ТАСС: в Каире построен новый кампус СПБГУ на 5 тысяч студентов

В Минобрнауки сообщили о завершении строительства нового кампуса СПБГУ в Каире ТАСС: в Каире построен новый кампус СПБГУ на 5 тысяч студентов

Москва31 окт Вести.В Каире завершено строительство нового кампуса филиала Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Завершено строительство нового кампуса филиала Санкт‑Петербургского университета заявил Могилевский

Он уточнил, что кампус состоит из трех зданий общей площадью 45 тысяч квадратных метров, в которых будут обучаться до пяти тысяч студентов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране учатся порядка 40 тысяч граждан стран Африки, а квота на обучение за счет российского бюджета увеличена до 5,5 тысячи мест.