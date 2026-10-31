Москва31 октВести.В Каире завершено строительство нового кампуса филиала Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
Завершено строительство нового кампуса филиала Санкт‑Петербургского университетазаявил Могилевский
Он уточнил, что кампус состоит из трех зданий общей площадью 45 тысяч квадратных метров, в которых будут обучаться до пяти тысяч студентов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране учатся порядка 40 тысяч граждан стран Африки, а квота на обучение за счет российского бюджета увеличена до 5,5 тысячи мест.