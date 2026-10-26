Студенческие стипендии проиндексируют на 4% в 2027 году Доцент Морковкин: индексация стипендий становится регулярной

Москва26 окт Вести.Стипендии учащихся федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров будут проиндексированы с 1 сентября 2027 года на 4%.

Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал в беседе с РИА Новости.

Повышение прошло с 1 сентября 2026 года и запланировано на 1 сентября 2027 года. Механизм заложен таким образом, что индексация становится регулярной практикой. Размер индексации планировался в соответствии с прогнозной инфляцией сказал собеседник агентства

Он добавил, что в бюджет заложена индексация стипендий в 2028 и 2029 годах. Повышение выплат также составит примерно 4%.

Ранее глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков рассказал, что в 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды – с 1 февраля и с 1 апреля. В первый раз повышение составит 6,8%, во второй – 3,3%.