Чернышенко назвал число учителей в России Дмитрий Чернышенко: в России работает больше миллиона учителей

Москва5 окт Вести.В России работает больше миллиона учителей и порядка 170 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время поздравления педагогов с Днем учителя.

День учителя - особенный день. Это прекрасный повод от всей души поблагодарить каждого из более 1 миллиона школьных учителей и порядка 170 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах отметил Чернышенко

Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что помощь педагогам – безусловный приоритет для государства. Символом этого внимания стал указ президента о дополнительных мерах поддержки учителей, добавил он.

В аппарате Чернышенко добавили, что в России насчитывается более 500 семей, которые веками работают преподавателями. Общий стаж некоторых династий превышает тысячу лет.

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил педагогов с Днем учителя и указал на важную роль директоров школ и классных руководителей в учебном и воспитательном процессах.