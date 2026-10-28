Минпросвещения: к 2030 году в школах должно быть не менее 40% молодых педагогов

В Минпросвещения рассказали, сколько молодых учителей будет в школах к 2030 году Минпросвещения: к 2030 году в школах должно быть не менее 40% молодых педагогов

Москва28 окт Вести.Доля молодых специалистов в российских образовательных учреждениях к 2030 году должна составить как минимум 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РФ.

При этом в школах не должно быть кадрового дефицита, уточнили в ведомстве.

К 2030 году доля молодых специалистов в образовательных организациях должна составлять уже не менее 40%, а фактических вакансий – не превышать 1% сказано в сообщении

По данным министерства, сейчас в российских школах работают 234,5 тысячи учителей в возрасте до 35 лет, что составляет 22,5% от общего числа педагогов. По состоянию на начало 2026/2027 учебного года в школах РФ зарегистрировано 12 тысяч вакансий (1,1%).

При подготовке учителей необходимо исходить из реальных потребностей школ и поддерживать педагогов и после окончания вуза, подчеркнули в Минпросвещения.

В ведомстве также отметили рост интереса абитуриентов к педагогическим вузам и улучшение среднего балла ЕГЭ поступивших на бюджетные места с 69 баллов в 2019 году до 74 баллов в 2026-м.

Ранее стало известно, что Минпросвещения предложило присваивать учителям звание ветерана труда после 25 лет стажа.