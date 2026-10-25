Учителям предложили присваивать звание ветерана труда за 25 лет стажа Минпросвещения разработало дополнительные социальные гарантии для учителей

Москва25 окт Вести.Минпросвещения России подготовило законопроект о расширении мер социальной поддержки педагогов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Документ предусматривает присвоение звания "Ветеран труда" за 25 лет педагогического стажа, а также бесплатную юридическую помощь и посещение музеев.

Министерство просвещения РФ разработало проект федерального закона, направленный на усиление социальной защиты, повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для работы педагогических работников говорится в сообщении

В частности, учителя смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц, а также получать юридические консультации по вопросам профессиональной деятельности.

Начинающим специалистам планируется гарантировать наставническую поддержку продолжительностью не менее года.

Кроме того, законопроект закрепит право учителей на постоянное методическое сопровождение, повышение квалификации не реже одного раза в три года и расширенный доступ к электронным образовательным ресурсам.

Ранее глава министерства Сергей Кравцов предложил усилить меры по защите учителей от несогласованных съемок. Он подчеркнул, что это один из шагов формирования уважения к труду педагогов.