В Минпросвещения РФ предложили запретить снимать учителей без их согласия

В России предложили защищать педагогов от несогласованных съемок В Минпросвещения РФ предложили запретить снимать учителей без их согласия

Москва25 окт Вести.В Минпросвещения России выступили с предложением запретить снимать педагогов без их согласия. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

В беседе с РИА Новости он указал на важность системной работы по укреплению престижа профессии во всех регионах страны.

Новые меры — предложения защитить педагога от несогласованных съемок — последовательно формируют уважение к труду учителя сказал Кравцов

Он также отметил, что педагоги со стажем работы 25 лет и более смогут получать звание ветерана труда.

Ранее стало известно, что в Минпросвещения РФ подготовили проект постановления правительства, в котором предлагается утвердить единый образец удостоверения учителя.