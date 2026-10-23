Москва23 окт Вести.Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается утвердить единый образец удостоверения учителя, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на документ.

Также предлагается утвердить описание бланка, на котором будет изготавливаться удостоверение.

Согласно представленному описанию бланка, удостоверение на материальном носителе будет изготавливаться в виде пластиковой карты или книжечки. Все реквизиты указываются на русском языке говорится в сообщении

Ранее об удостоверениях для учителей сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что ведомство подготовило не только проект постановления, но и три проекта федеральных законов об этом документе.