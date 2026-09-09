Минпросвещения РФ готовит новые учебники по физике совместно с РАН и МФТИ

В России разрабатываются новые учебники по физике Минпросвещения РФ готовит новые учебники по физике совместно с РАН и МФТИ

Москва9 сен Вести.В России идет разработка новых единых учебников по физике базового и углубленного уровней. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Его заявление опубликовала пресс-служба ведомства. Уточняется, что к разработке учебника привлечены представители Российской академии наук и Московского физико-технического института.

Разрабатываем единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровней. Ключевое: они будут взаимосвязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами пояснил Кравцов

Ранее в Минпросвещения РФ предложили расширить федеральный перечень школьных учебников. В него могут включить пособия по чеченскому и башкирскому языкам.