В Минпросвещения рассказали о новых мерах поддержки учителей Кравцов: учителя с 25-летним стажем могут получить звание ветерана труда

Москва25 окт Вести.Педагоги со стажем работы 25 лет и более смогут получать звание ветерана труда, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Важно, чтобы системная работа по укреплению престижа профессии велась во всех регионах страны. Новые меры — предложения присваивать звание ветерана труда учителям с 25-летним стажем рассказал глава Минпросвещения

Подобные меры помогают сформировать уважение к работе учителя, считает Кравцов.

В настоящее время ветеранами труда считаются лица, имеющие удостоверение "Ветеран труда", награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или РФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.