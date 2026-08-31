Москва31 авгВести.Количество заявлений абитуриентов на педагогическое направление в этом году выросло на 30 процентов. Об этом ИС "Вести" заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Раньше школы имели отличное оборудование, а педагогические вузы зачастую отставали по оснащению. Сейчас эта ситуация изменена, и у нас во всех педагогических вузах современная инфраструктура, аналогичная школам. В целом педагогическое образование развивается. У нас в прошлом году было 480 тысяч заявлений на педагогическое направление, а в этом году уже 650 тысяч. Рост порядка 30%сказал он
Конкурс на педагогические специальности в этом году составил 7 человек на место.
В Московский педагогический государственный университет (МПГУ) заявлений в этом году более 200 тысяч, в прошлом году было 120 тысяч. Конкурс в этом году в МПГУ - 9 человек на место. Я помню, пять лет назад в педагогические вузы конкурс был порядка трех человек на место. Сейчас в целом семь человек на местозаявил Кравцов