Абитуриенты стали чаще поступать на педагогические направления Кравцов: число заявлений на педагогические направления выросло на 30% за год

Москва31 авг Вести.Количество заявлений абитуриентов на педагогическое направление в этом году выросло на 30 процентов. Об этом ИС "Вести" заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Раньше школы имели отличное оборудование, а педагогические вузы зачастую отставали по оснащению. Сейчас эта ситуация изменена, и у нас во всех педагогических вузах современная инфраструктура, аналогичная школам. В целом педагогическое образование развивается. У нас в прошлом году было 480 тысяч заявлений на педагогическое направление, а в этом году уже 650 тысяч. Рост порядка 30% сказал он

Конкурс на педагогические специальности в этом году составил 7 человек на место.