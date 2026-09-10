В России могут ввести нормативы для педагогов-психологов в школах Минпросвещения предложило рассчитывать число психологов по числу учащихся

Москва10 сен Вести.Минпросвещения России подготовило проект приказа, устанавливающий нормативы штатной численности педагогов-психологов для детских садов, школ и колледжей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

В дошкольных учреждениях один специалист, согласно предложению, будет приходиться на 200 воспитанников. Для общеобразовательных организаций предусмотрен расчет один психолог на 300 школьников, для колледжей и техникумов – на 500 студентов.

Новые нормативы предполагается применить с 1 марта 2027 года, если проект приказа будет принят.

Финансово-экономическое обоснование документа содержит и расчет необходимого числа штатных единиц педагогов-психологов. В детских садах в стране их может быть 30 459, в школах – 59 283, а в колледжах и техникумах – 6177.

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