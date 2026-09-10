Онищенко: по четвергам не рекомендуется проводить контрольные работы в школах Онищенко призвал отказаться от проведения контрольных работ по четвергам

Москва10 сен Вести.В четверг не следует проводить контрольные работы в российских школах, поскольку работоспособность ребенка в этот день недели резко снижается. Об сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

По его словам, у школьников есть определенный недельный биоритм, который влияет на их общее состояние.

Мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные отметил Онищенко

По мнению академика, пик активности работоспособности учащихся обычно приходится на период с понедельника по среду.

Также рекомендуется не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках. Это связано с тем, что в утренние часы у многих детей может быть снижена концентрация внимания. А в конце учебного дня накапливается усталость.