Эксперт рассказал о роли родителей в выполнении детьми домашних заданий Эксперт: задача родителей - создать условия, а не делать уроки за ребенка

Москва7 сен Вести.Родителям не следует контролировать каждый шаг ребенка при выполнении уроков, а создать условия для его самостоятельной и успешной работы, помогая с организацией времени, устраняя отвлекающие факторы. Об этом рассказал ИС "Вести" проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук Сергей Косарецкий.

Он придерживается мнения, что родительская функция при выполнении школьником домашних заданий должна быть организаторской, а не надзорной. Чрезмерный контроль не способствует достижению положительных образовательных результатов; вместо этого необходимо формировать среду, мотивирующую ребенка к учебе.

Действительно, нет необходимости, и это будет во вред, если стоять над ребенком, когда он выполняет уроки. Но создать условия, в которых процесс работы ребенка над заданием будет успешен, - это может стать задачей родителей. Очень важно, чтобы ребенок, например, был избавлен от отвлекающих вещей, особенно гаджетов, на которые мы знаем, дети сегодня очень отвлекаются. Очень важно помочь ребенку правильно структурировать время выполнения, освоить навыки, то, что мы называем тайм-менеджментом уже в этом возрасте. Надо максимально стимулировать самостоятельность ребенка, не спешить приходить ему на помощь, пока он сам буквально не обратился за ней рассказал Косарецкий

Он подчеркнул, что родителям необходимо активно вовлекаться в процесс деятельности ребенка.

Нужно не отстраняться от этого процесса, а периодически смотреть на то, что делает ребенок, спрашивать его, какие шаги он уже сделал, сталкивается ли с какими-то трудностями? Или его можно уже похвалить за процесс. Важно хвалить не только за конечный результат, но и поддерживать каждое усилие ребенка посоветовал Косарецкий

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что выполнение домашнего задания после продолжительного учебного дня может спровоцировать гипертонию и другие сердечно-сосудистые заболевания у первоклассников.

Эксперт рассказал о роли родителей в выполнении детьми домашних заданий