Цивилев: к 2030 году для ТЭК нужно подготовить около 300 тыс. новых специалистов

Цивилев рассказал о планах подготовить к 2030 году 300 тысяч специалистов в ТЭК Цивилев: к 2030 году для ТЭК нужно подготовить около 300 тыс. новых специалистов

Москва15 окт Вести.К 2030 году стоит задача подготовить для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) порядка 300 тысяч новых специалистов. Над решением этого вопроса ведется работа совместно с Министерством просвещения и Министерством образования, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, перед ведомствами стоит "глобальная задача".

В соответствии с нашей генеральной схемой мы должны подготовить к 2030 году примерно 300 тысяч новых специалистов в области ТЭК. Это очень большая глобальная задача. Мы этой задачей работаем вместе и с Министерством просвещения, вместе с Министерством образования. Мы делаем отраслевой заказ: сколько специалистов, каких, по каким учетным специальностям, в каких регионах и к какому году нам надо подготовить. Мы в этой части квалифицированные заказчики, мы четко можем сформулировать для каждого региона, сколько каких специалистов надо подготовить по годам. Потом еще можем этих специалистов взять на работу, если они подготовлены по нашему уровню сказал Цивилев

Он обратил внимание на необходимость готовить специалистов со школьной скамьи. Для этого с 1 сентября 2027 года в российских школах заработает новый стандарт обучения в инженерных классах.

Мы должны вырастить такого инженера-специалиста, который бы мог в сложных условиях принять правильные, эффективные решения, не просто принять правильно эффективные решения, а еще их реализовать и исполнить эффективно. Это совершенно другой тип мышления и это метод подготовки таких специалистов. Этот метод был изобретен в России давно... как метод, он был уже представлен мировому сообществу в 1872 году, когда получил кучу золотых медалей и прошел проверку временем добавил министр энергетики РФ

Ранее Цивилев также обратил внимание на необходимость модернизации угольной генерации в России. По его словам, целый ряд технологий в данной отрасли планируется поменять в 2027 году.