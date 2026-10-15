Москва15 окт Вести.Министерство энергетики России подготовило пакет законопроектов для развития энергетики. Об этом сообщил глава министерства Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он напомнил о задаче со стороны президента РФ Владимира Путина построить "экономику предложения" и подчеркнул, что "экономика предложения" предполагает заранее построенную инфраструктуру.

Новый инвестиционный цикл запускается во всей нашей российской экономике и во всех ее отраслях. А нам надо заранее, на упреждение, подготовить всю свою систему, чтобы все были обеспечены электричеством, топливом, теплом, газом. Именно поэтому мы на упреждение запускаем новый инвестиционный цикл по всем четырем слоям нашей энергетической стратегии. Это, конечно же, условное разделение на четыре слоя: слой нефти, слой газа, слой угля и слой электроэнергетики. Конечно же, они все пересекаются, но для каждого слоя мы сделали такие условия, чтобы стимулировать инвестиции в это направление пояснил Цивилев

В скором времени предложения министерства поступят на рассмотрение в Госдуму РФ.

Законодательный пакет, который готовили в течение года, и проходившие общественные обсуждения, которые мы обсуждали со всеми ФОИВами (федеральные органы исполнительной власти. — Прим. ред.) и в правительстве, — все эти документы, новые законы, наши предложения в ближайшее время поступят на рассмотрение в Государственную думу. Это поможет нам привлекать дополнительные инвестиции, чтобы выполнить поручение президента о развитии экономики Российской Федерации рассказал министр

Кроме того, в ходе этого интервью он сообщил, в частности, что Минэнерго контролирует готовность энергообъектов и запасы топлива к зиме.