Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя Владимир Путин поздравил всех педагогов РФ с Днем учителя

Москва5 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил всех педагогов страны с Днем учителя, который ежегодно отмечается 5 октября​​​. Российский лидер подчеркнул, что особый статус педагога, закрепленный на государственном уровне, отражает высокое общественное признание миссии учителя. Запись обращения выложена на сайте Кремля.

Дорогие друзья, искренне поздравляю с праздником - Днем учителя - всех преподавателей, педагогов нашей страны. Всех, кто отдает свои силы, энергию, знания - образованию и воспитанию подрастающего поколения сказал глава государства в своем обращении

Российский лидер отметил, что учитель - это не просто профессия, а благородная, ответственная миссия. По мнению Путина, это призвание, требующее мудрости, терпения, неизменного внимания к своим воспитанникам, а также умения раскрыть в каждом ребенке его способности и лучшие качества.

Президент отметил, что именно душевное участие преподавателей, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя, а наставления и поддержка служат им опорой и дальше, во взрослой жизни.

Глава государства также подчеркнул необходимость того, чтобы дети учились с уважением относиться к разнообразию культур многонационального народа России.

Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой, единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков отметил Путин

Ранее президент РФ поприветствовал проведение Всероссийского форума классных руководителей и Первого форума директоров школ. Он выразил надежду, что они пройдут в конструктивной и созидательной атмосфере, а идеи и предложения участников будут востребованы и помогут раскрыть потенциал отечественного просвещения в интересах подрастающего поколения.