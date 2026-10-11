Путин: в этом году аграрии вновь обеспечили достойный урожай зерновых

Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником Путин: в этом году аграрии вновь обеспечили достойный урожай зерновых

Москва11 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

Российский лидер выразил особые слова благодарности труженикам села за их кропотливый ежедневный труд за урожай.

Дорогие друзья. Рад поздравить работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Мы отмечаем его осенью, когда уже близится к завершению уборочная страда сказал президент в обращении

Путин заметил, что в этом году работники отрасли вновь обеспечили достойный урожай зерновых с солидным запасом.

Превышена планка в 100 млн тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции отметил глава России

5 октября президент поздравил всех педагогов страны с Днем учителя.