Москва11 октВести.Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.
Российский лидер выразил особые слова благодарности труженикам села за их кропотливый ежедневный труд за урожай.
Дорогие друзья. Рад поздравить работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Мы отмечаем его осенью, когда уже близится к завершению уборочная страдасказал президент в обращении
Путин заметил, что в этом году работники отрасли вновь обеспечили достойный урожай зерновых с солидным запасом.
Превышена планка в 100 млн тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукцииотметил глава России
5 октября президент поздравил всех педагогов страны с Днем учителя.