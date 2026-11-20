Москва20 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с Днем работника транспорта и поприветствовал участников XX Международного форума и выставки "Транспорт России". Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что транспортная система во многом влияет на жизнь России. По его словам, она играет важную роль в укреплении промышленного, экономического, технологического потенциала страны, обеспечении ее суверенитета, а также определяет социальное благополучие миллионов людей.

Отрадно, что, несмотря на серьезные вызовы, вы достойно решаете поставленные задачи. Развиваются международные логистические маршруты, сеть авиационных и морских перевозок, увеличиваются мощности Восточного полигона и Трансарктического транспортного коридора, строятся новые дороги, идет подготовка к запуску первой высокоскоростной железнодорожной магистрали, широко внедряются инновационные, беспилотные технологии отметил Путин

Президент выразил благодарность работникам и ветеранам транспортного комплекса за добросовестную, высокопрофессиональную работу и пожелал им здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее министр транспорта Дмитрий Ядров сообщил, что в Минтрансе РФ совместно с Федеральной таможенной службой создан алгоритм, который позволит доставлять в пункт назначения иностранных пассажиров, чей рейс приземлился на запасном аэродроме.