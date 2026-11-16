Москва16 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с министром транспорта Дмитрием Ядровым поручил правительству уделить отдельное внимание вопросам поддержки семей работников транспортной отрасли.

Вместе с правительством надо смотреть отдельно на вопрос помощи в вашей сфере семьям с детьми, конечно. Просто по всей программе работы транспортной отрасли. Нужно обязательно сказал Путин

Встреча состоялась в преддверии Дня работника транспортной сферы, который празднуется 20 ноября.

Ранее Путин поручил кабмину улучшить меры по обеспечению жильем проживающих в сельской местности семей с детьми. Правительство при этом будет учитывать количество детей и отдавать приоритет индивидуальному жилищному строительству.