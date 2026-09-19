Путин призвал сократить дефицит кадров в общественном транспорте Путин: необходимо сократить дефицит кадров в общественном транспорте

Москва19 сен Вести.Президент России Владимир Путин поручил принять меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

Уточняется, что задачу поручено реализовать правительству РФ при участии заинтересованных комиссий Госсовета.

Принять дополнительные меры, направленные на сокращение кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, улучшение условий труда водителей общественного транспорта, повышение конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге будет реализован пилотный проект по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта.