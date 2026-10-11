Москва11 окт Вести.Повышение технологичности отечественного агропромышленного комплекса (АПК) остается одним из приоритетных направлений развития сельских территорий, сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении.

Поздравление главы государства по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности опубликовано на сайте Кремля.

В числе ключевых приоритетов — укрепление технологических возможностей АПК по всем направлениям: от сферы селекции, генетики, семеноводства и биотехнологий до внедрения современной сельскохозяйственной техники, оборудования и цифровых решений отметил Путин

По словам российского лидера, повышение технологичности сельского хозяйства является залогом его эффективности и конкурентоспособности на годы вперед.

Президент добавил, что развитие сельских территорий должно опираться на систему подготовки кадров, на талантливую молодежь, которая рассматривает отрасль как возможность для самореализации, готова жить и трудиться в сельской местности и создавать там большие, крепкие семьи.

Поэтому и дальше будем уделять особое внимание обустройству сел и малых городов, сельских территорий. Речь о комфортном жилье, доступности образования и здравоохранения, о модернизации и строительстве сельских клубов, библиотек и спортивных объектов заверил Путин

Глава государства также ожидает, что урожай зерновых в текущем году снова будет достойным.