Москва29 сенВести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями политических партий в Кремле поручил правительству организовать закупку зерна у аграриев.
Глава государства поддержал прозвучавшую на встрече инициативу помочь сельхозпроизводителям с реализацией зерна, включая пополнение резервного фонда.
Абсолютно правильно, я полностью поддерживаюответил Путин на соответствующее предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова
Президент добавил, что в ближайшее время обсудит этот вопрос с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, который курирует вопросы сельского хозяйства.
Геннадий Зюганов в своем выступлении обратил внимание на то, что в 2026 году урожай зерна оказался очень хорошим, однако у сельхозпроизводителей возникли сложности со сбытом.
В этой связи он рассказал об обеспокоенности работников сельского хозяйства и призвал оперативно приобрести крупную партию зерна по приемлемой стоимости.
По словам законодателя, промедление может поставить под угрозу посевную кампанию и будущий урожай.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о рекордном урожае, который собрали в регионе. Он добавил, что сейчас основной задачей является вывоз зерна из области.