Путин поручил правительству закупить зерно у аграриев в резерв

Путин распорядился закупить зерно у аграриев в резерв Путин поручил правительству закупить зерно у аграриев в резерв

Москва29 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями политических партий в Кремле поручил правительству организовать закупку зерна у аграриев.

Глава государства поддержал прозвучавшую на встрече инициативу помочь сельхозпроизводителям с реализацией зерна, включая пополнение резервного фонда.

Абсолютно правильно, я полностью поддерживаю ответил Путин на соответствующее предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова

Президент добавил, что в ближайшее время обсудит этот вопрос с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, который курирует вопросы сельского хозяйства.

Геннадий Зюганов в своем выступлении обратил внимание на то, что в 2026 году урожай зерна оказался очень хорошим, однако у сельхозпроизводителей возникли сложности со сбытом.

В этой связи он рассказал об обеспокоенности работников сельского хозяйства и призвал оперативно приобрести крупную партию зерна по приемлемой стоимости.

По словам законодателя, промедление может поставить под угрозу посевную кампанию и будущий урожай.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о рекордном урожае, который собрали в регионе. Он добавил, что сейчас основной задачей является вывоз зерна из области.