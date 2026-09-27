Губернатор Слюсарь рассказал о рекордном урожае в Ростовской области Губернатор Слюсарь: в Ростовской области собрали 13,5 миллиона тонн зерновых

Москва27 сен Вести.В Ростовской области собрали 13,5 миллиона тонн зерновых – один из рекордных урожаев. Об этом ИС "Вести" рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

Он добавил, что сейчас основной задачей является вывоз зерна из области.

Мы собрали один из рекордных урожаев - 13,5 миллиона зерновых ранних. Главная задача – сохранить и вывезти такой объем урожая рассказал Слюсарь

Ранее газета The New York Times предупреждала об угрозе продовольственного кризиса. Причинами назвали экстремальные погодные условия, военные конфликты и логистические проблемы.