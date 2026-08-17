В Минсельхозе обсудили интервенции для поддержки рынка зерна В Минсельхозе предложили меры для поддержки рынка зерна

Москва17 авг Вести.Минсельхоз предложил меры для поддержки аграриев, оказавшихся в сложной ситуации из-за ограничения экспорта зерна, сообщает РБК. Среди них - продление льготных кредитов, субсидии и закупочные зерновые интервенции.

Вопрос дополнительных мер поддержки сельхозпроизводителей в связи со сложившейся ситуацией с вывозом зерна обсуждался на прошедшем 12 августа, совещании в Минсельхозе.

Среди прорабатываемых мер, — продление сроком до одного года льготных краткосрочных кредитов в регионах с профицитом зерна. В первую очередь речь о южных регионах, где из-за проблем с реализацией урожая растениеводы в этом году испытывают сложности с погашением займов.

Еще одна обсуждаемая мера — субсидии производителям зерна. Инициатива о выделении дополнительных средств на этот механизм уже выдвинута в отношении новых российских регионов и сейчас рассматривается правительством.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос проведения закупочных зерновых интервенций. Этот механизм применяется государством для стабилизации рынка: при переизбытке зерна цены на него снижаются и государство закупает его, чтобы поддержать аграриев. Когда зерна не хватает, государство, наоборот, продает его из интервенционного фонда, чтобы не допустить роста цен.

Государственный агент по проведению таких интервенций — Объединенная зерновая компания (ОЗК) — уже приступил к поиску свободных мощностей хранения.

РБК привел прогнозы, согласно которым в этом году Россия соберет хороший урожай зерна — около 139 млн тонн (в 2025 году - 141,2 млн т). Такой объем, по данным аналитиков, позволяет экспортировать в 2026/27 сельхозгоду 58,5 млн т зерна (против 60,9 млн т в прошлом сезоне).

Но на экспорт может оказать влияние ситуация с отгрузками через Азово-Черноморский бассейн. Ограничение судоходства в акватории Азовского моря, затронувшее ключевые порты и терминалы, фактически привело к остановке отгрузок на этом направлении.