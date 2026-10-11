Владимир Путин: "урожай зерновых в этом году вновь будет достойным"

Владимир Путин отметил качественную работу российских аграриев Владимир Путин: "урожай зерновых в этом году вновь будет достойным"

Москва11 окт Вести.Урожай зерновых в этом году вновь будет достойным. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в своем поздравлении, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил, что производство мяса, молока, яиц и многих других видов продукции находится на хорошем уровне.

В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых, с солидным запасом превышена планка в 100 млн тонн отметил глава российского государства

Путин добавил, что сотрудники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выполняют свои задачи на совесть и надежно гарантируют продовольственную безопасность страны.

Ранее стал известно, что внедрение искусственного интеллекта на российских фермах помогает повышать урожайность и надои у крупного рогатого скота. К концу прошлого года ИИ использовали уже 12% аграрных компаний.