Искусственный интеллект помогает повышать урожайность в России на 10-12% "Агропромцифра": ИИ помогает повышать урожайность на фермах в РФ на 10-12%

Москва8 окт Вести.Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) на российских фермах помогает повышать урожайность и надои у крупного рогатого скота. Об этом генеральный директор АО "Агропромцифра" Ольга Чебунина заявила в комментарии для ИС "Вести".

Сегодня ИИ и роботами в сфере сельского хозяйства интересуются во многих регионах России. К концу прошлого года ИИ использовали уже 12% аграрных компаний, еще 37% планировали его внедрить, видя экономическую выгоду.

На примерах систем точного земледелия, по управлению производством искусственный интеллект помогает нам повышать урожайность. Мы считали 10-12% в среднем. В системах управления стадом, где мы можем с вами с помощью искусственного интеллекта, в частности, управлять продуктивностью и здоровьем животного, на примере молочного крупного рогатого скота повышаются надои на 10-15% сообщила Чебунина

Также она отметила, что рост разработки новых отечественных технологий для сельского хозяйства является позитивным трендом, однако он создает для отрасли и новые вызовы.

Прежде всего, конечно, вызовы у нас – это кадры, которые умеют пользоваться этими цифровыми технологиями. Второй, наверное, вызов связан с тем, что нужно все-таки внедрять и не бояться цифровых технологий подчеркнула Чебунина

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали уникальную технологию переработки тыквы в концентрированный порошок, который содержит бета-каротин, витамин С и пищевые волокна. Он позволит обогащать хлеб, йогурты и мясные продукты витаминами, не меняя при этом их вкус.