Агроном из Чада заявил о желании повторить опыт России с ИИ в своем сельхозе

Агроном из Чада: российские ИИ технологии помогут нам в развитии своего сельхоза Агроном из Чада заявил о желании повторить опыт России с ИИ в своем сельхозе

Москва28 окт Вести.Российские разработки в сфере сельскохозяйственной техники, оснащенной искусственным интеллектом, могут упростить работу в африканских странах. Об этом ИС "Вести" рассказал студент Института агробиотехнологии РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева Исмаил Кхалил Малик.

Внедрить такие технологии в будущем он планирует в своей стране – Республике Чад.

Я вижу, что у вас техника оснащена передовыми системами управления и искусственным интеллектом. Я хотел бы в будущем внедрить ее и у нас. В условиях жаркого климата она хороша тем, что людям необязательно постоянно находиться в поле отметил Исмаил Кхалил Малик

Ранее сообщалось, что ганские агрономы также заинтересованы в российских технологиях для выращивания риса.