Москва28 окт Вести.Фермерам из ЮАР приходится искать способы адаптироваться к изменению климатических условий для своей работы в сельском хозяйстве. Об этом ИС "Вести" заявил предприниматель из ЮАР Грант Лоуренс Сатрам.

По его словам, прежние условия для ведения сельского хозяйства уже не сохраняются.

Тропический климат изменился, прежних климатических условий больше нет, и с точки зрения сельского хозяйства, это создает серьезные проблемы. Но на помощь приходят технологии, благодаря им мы можем проанализировать, возможно ли, например, выращивать апельсины в конкретном регионе пояснил предприниматель

Отмечается, что в этом им помогает разработка от подмосковной компании Plastilin специальной платформы, которая анализирует условия в разных районах и помогает определить, какие сельскохозяйственные культуры лучше подходят для выращивания на конкретной территории.

По словам Сатрама, одним из важных моментов также является стоимость внедрения и сроки окупаемости. Первоначальные затраты, подчеркнул он, не должны становиться чрезмерной нагрузкой для фермеров.

Ранее агроном из Чада рассказал, какие российские технологии помогают гражданам его страны в развитии сельского хозяйства.