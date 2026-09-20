Москва20 сен Вести.Федеральные меры поддержки, установленные правительство РФ для сельского хозяйства, эффективно действуют. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов.

Поддержка, которые установлена сегодня правительством Российской Федерации для сельхозтоваропроизводителей, действует эффективно, работает. И мы растем каждый год и по производству, и по переработке. Мы построили завод по производству мяса баранины