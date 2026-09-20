Москва20 сен Вести.Строительство аэропорта Архыз позволит увеличить туристический поток в Карачаево-Черкессию, рассказал глава региона Рашид Темрезов в интервью ИС "Вести".

Одна из основных задач, которые планируем реализовать в сфере туризма, – это строительство аэропортного комплекса Архыз. Это будет очень серьезная точка роста, в том числе и для увеличения туристического потока и вообще для удобства жителей республики отметил он

Парламент Карачаево-Черкессии переизбрал Рашида Темрезова главой республики. В тайном голосовании с использованием бюллетеней приняли участие 48 депутатов из 50. Также сегодня в регионе, как и по всей России, проходит завершающий день голосования на выборах в Госдуму.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия новых авиатерминалов в регионах РФ заявил, что страна планомерно обновляет аэропортовую инфраструктуру. По словам главы государства, за последнее время в ряде регионов – в Дагестане, в Алтайском крае, в Оренбургской, Псковской и Сахалинской областях – были успешно реализованы проекты по строительству новых аэровокзалов, а также проведены реконструкции аэродромной и пограничной инфраструктуры.