Москва4 июлВести.Масштабную реконструкцию и строительство международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном планируется полностью завершить в 2027 году, сообщается в MAX-канале мэрии столицы республики.
Завершение всех работ по строительству аэропорта запланировано на конец 2027 годасказали в мэрии
По данным властей, в текущем году планируется открытие новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 200 метров. Продолжается возведение нового аэровокзального комплекса, рассчитанного на около 1,2 млн пассажиров ежегодно. Уникальная архитектурная концепция его здания в форме полумесяца разработана на основе символики исламского мировоззрения и герба Чеченской Республики.