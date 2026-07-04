Строительство аэропорта в Грозном полностью планируется завершить в 2027 году

Обновленный аэропорт Грозного откроют в 2027 году Строительство аэропорта в Грозном полностью планируется завершить в 2027 году

Москва4 июл Вести.Масштабную реконструкцию и строительство международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном планируется полностью завершить в 2027 году, сообщается в MAX-канале мэрии столицы республики.

Завершение всех работ по строительству аэропорта запланировано на конец 2027 года сказали в мэрии

По данным властей, в текущем году планируется открытие новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 200 метров. Продолжается возведение нового аэровокзального комплекса, рассчитанного на около 1,2 млн пассажиров ежегодно. Уникальная архитектурная концепция его здания в форме полумесяца разработана на основе символики исламского мировоззрения и герба Чеченской Республики.