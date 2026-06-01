Москва1 июн Вести.В аэропорту Грозного (Северный) отменен запрет на полеты после вынужденного 15-минутного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Ранее 1 июня сообщалось о введении временного запрета на полеты на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Северном Кавказе. В целях безопасности ограничения продолжают действовать в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Магаса.