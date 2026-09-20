Москва20 сен Вести.Развитие телемедицины в Карачаево-Черкесской республике дает возможность оказывать помощь людям из отдаленных регионов. Об этом ИС "Вести" заявил глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов.

Программа, которая сегодня благодаря Минздраву России реализуется, это по строительству и фельдшерско-акушерских пунктов, и лечебных амбулаторий, участковых больниц районных. И плюс телемедицина - это дает нам возможность оказывать такую помощь людям в отдаленных населенных пунктах отметил он

Между тем, ранее в ФМБА рассказали, какие технологии в медицине распространят по всей стране.