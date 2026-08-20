Москва20 авг Вести.Применение новых технологий помогает врачу вести прием пациентов, эффективно используя отведенное время. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов.

Он положительно отреагировал на инициативу Минздрава России по исправлению регламента времени на прием пациента. В усредненном показателе он занимает 15 минут.

Я очень рад, что Федеральный Минздрав этой темой обеспокоился и дает определенный сигнал, что, если врачу действительно требуется достаточно много времени, чтобы уделить его пациенту, найдите это время. Поэтому во многих регионах сейчас начинают эту ситуацию исправлять. Каким образом ее исправлять? Ну, во-первых, сложно понять, с чем придет пациент. У кого-то может быть там болит голова, у кого-то более системные уже заболевания, которые требуют серьезного вмешательства, да? И перед тем, как пациент приходит к врачу, действительно нужно собрать анамнез этого пациента, то есть записываясь к врачу с использованием современных IT-технологий и того же самого искусственного интеллекта. У врача подгружается информация об этом пациенте, то есть уже понятно примерно, сколько времени уйдет на тяжелого пациента либо пациента, у которого первичный прием. Кроме того, во многих регионах есть целые направления, которые пытаются высвободить время врача. Ну, к примеру, человек пришел за справкой, ему нужно просто формально выписать справку, ну, какую-то оценку состояния здоровья провести, но это может сделать не врач, это может сделать средний медицинский персонал. Ну вот есть, допустим, новые технологии, такие как речевые помощники, когда врач не пишет и даже не забивает по клавиатуре какой-то текст, он надиктовывает этот текст и, соответственно, очень быстро этот текст из голоса превращается в текст в амбулаторной карте пациента сказал эксперт

Он выразил надежду на то, что в перспективе в арсенале у докторов появится еще больше информационных помощников.

Мелик-Гусейнов также подчеркнул, что для повышения эффективности работы врачей необходимо отталкиваться от потребностей пациентов.

Если мы хотим, как можно быстрее адаптировать работу медика к потребности пациента, нужно идти от потребности пациента. Перед тем, как пациент попал к врачу, нужно, чтобы у врача перед глазами был анамнез… Так называемые коэффициенты эффективности должны быть привязаны именно к качеству медицинской помощи и к количеству людей, которое мы обеспечиваем, а не к временному нормативу. И уже задача организатора здравоохранения на местах, это имеется в виду главный врач, организовать работу так внутри своей лечебной организации, чтобы этого ресурса врачебного, медицинского, лекарственного, чтоб этого ресурса хватило на всех… это в должностных инструкциях в его функционале добавил он

Ранее заместитель директора по организации здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Татьяна Богданова заявила, что федерального норматива по продолжительности приема пациента в больнице не существует, а 15 минут – всего лишь усредненный ориентир.