В аппарате Новака сообщили, что уборка урожая в России проходит штатно

Аппарат Новака: аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме В аппарате Новака сообщили, что уборка урожая в России проходит штатно

Москва18 авг Вести.Аграрный сектор России обеспечен горючим в достаточном объеме, уборочная кампания проходит в штатном режиме. Об этом сообщается в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака.

Новак 18 августа провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Госдумы, регионов, отраслевых компаний.

Было отмечено, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, северный завоз осуществляется по утвержденному графику говорится в сообщении

Ранее 14 августа Новак поручил профильным ведомствам и нефтяникам принять дополнительные меры для обеспечения топливом регионов России