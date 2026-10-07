Москва7 окт Вести.Агропромышленный сектор Донецкой народной республики имеет нераскрытый потенциал и станет хорошим подспорьем для развития экономики республики. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью ИС "Вести" на полях Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".

XXVIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2026" проходит в Москве с 7 по 10 октября.

Это действительно не совсем характерно для промышленного Донбасса, но это все-таки тот нераскрытый потенциал, который будет хорошим дополнительным подспорьем для развития экономики Донецкой народной республики в современных реалиях, учитывая, что это теперь регион Российской Федерации сообщил Пушилин

Он отметил, что теперь развитию АПК будут способствовать господдержка и нацпроекты. По словам главы ДНР, долгое время аграрии республики были лишены всякой помощи и "фактически выживали".

Сейчас они видят, что государство может о них заботиться, и, соответственно, это выливается в совершенно другие показатели по урожайности, несмотря на все сложности по времени... В тяжелые периоды, с 2014 по 2022 год, для нас считалось нормой 30-35 центнеров с гектара. Сейчас это элементарно уже 42 центнера с гектара, и это точно не сверхуровневые показатели, к которым мы стремимся, у нас амбиций гораздо больше. … У нас в этом году рекордные показатели. Мы вышли на [сборы] более миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур добавил глава ДНР

Пушилин уточнил, что сейчас не вся земля ДНР используются под сельско-хозяйственные нужды, так как часть территорий еще не освобождены, а часть из них подлежит разминированию.

Я вам хочу сказать, эти показатели могут увеличиваться в три-четыре [раза], но мы ставим еще более амбициозную для себя цифру добавил он

Пушилин подчеркнул, что развитие сельских территорий приведет к развитию малых населенных пунктов. По его словам, уже сейчас в села начинает возвращаться молодежь.

Ранее управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что практически половину всей российской агропромышленной продукции, поставляемой на экспорт, составляют товары с высокой добавленной стоимостью. Также, по словам эксперта, в России сложился устойчивый контур агротехнологической безопасности.