Москва12 октВести.Донбасс перестает быть исключительно промышленным регионом, развитие сельского хозяйства теперь входит в экономическую орбиту региона, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".
Сельскохозяйственное направление для промышленного Донбасса ранее было не совсем характерным, но сейчас ситуация меняется. Мы используем все возможности, пересобираем экономику, и помимо развития промышленных отраслей, включили в нашу орбиту и развитие сельского хозяйствасказал Денис Пушилин
В этом году в Донбассе собрали рекордный урожай - более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур - с учетом того, что используется только 25% от всего банка земли, отметил глава региона.
Перспективы достаточно серьезные. И в этом плане Донбасс будет вносить вклад в продуктовую обеспеченность нашей страны. Это достаточно важно для насподчеркнул глава ДНР