Денис Пушилин - о развитии сельского хозяйства в Донбассе Пушилин: Донбасс перестает быть чисто промышленным регионом

Москва12 окт Вести.Донбасс перестает быть исключительно промышленным регионом, развитие сельского хозяйства теперь входит в экономическую орбиту региона, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Сельскохозяйственное направление для промышленного Донбасса ранее было не совсем характерным, но сейчас ситуация меняется. Мы используем все возможности, пересобираем экономику, и помимо развития промышленных отраслей, включили в нашу орбиту и развитие сельского хозяйства сказал Денис Пушилин

В этом году в Донбассе собрали рекордный урожай - более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур - с учетом того, что используется только 25% от всего банка земли, отметил глава региона.