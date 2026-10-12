Москва12 октВести.Жители из оккупированных киевским режимом земель могут попасть в Россию через третьи страны. Об этом ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В частности, пояснил он, речь идет о жителях Славянска, Краматорска, Дружковки, Доброполья. Вопросы по программе переселения, которая действует для жителей пока еще оккупированных территорий, и имущественные вопросы граждане могут задавать в специальном чат-боте.
Организовали работу, используем Telegram-бот. Сейчас более 300 обращений поступило от жителей данных населенных пунктов. Мы рекомендуем им выезжать через территорию Украины в другие страны, куда есть доступ, а он ограничен. И потом непосредственно на территорию Российской Федерации и на территорию республикизаявил Денис Пушилин
После этого, по его словам, людям будет предложен пункт временного размещения в ПВР, кому он необходим до момента урегулирования вопроса с жильем.
Безусловно, эта работа на упреждение новая, тем не менее все эти механизмы сейчас отрабатываем, чтобы для людей было удобно, комфортносказал глава ДНР