Власти ДНР советуют жителям оккупированных земель ехать в РФ через третьи страны Пушилин рассказал, как жители оккупированных Киевом земель могут попасть в РФ

Москва12 окт Вести.Жители из оккупированных киевским режимом земель могут попасть в Россию через третьи страны. Об этом ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В частности, пояснил он, речь идет о жителях Славянска, Краматорска, Дружковки, Доброполья. Вопросы по программе переселения, которая действует для жителей пока еще оккупированных территорий, и имущественные вопросы граждане могут задавать в специальном чат-боте.

Организовали работу, используем Telegram-бот. Сейчас более 300 обращений поступило от жителей данных населенных пунктов. Мы рекомендуем им выезжать через территорию Украины в другие страны, куда есть доступ, а он ограничен. И потом непосредственно на территорию Российской Федерации и на территорию республики заявил Денис Пушилин

После этого, по его словам, людям будет предложен пункт временного размещения в ПВР, кому он необходим до момента урегулирования вопроса с жильем.