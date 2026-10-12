Москва12 октВести.Охват населенных пунктов с нескольких сторон играет решающую роль в продвижении в Славянско-Краматорской агломерации, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".
Он отметил, что российская армия продолжает наступать в Славянско-Краматорской агломерации.
Безусловно, решающую роль играет охват населенных пунктов, причем он происходит с нескольких сторон. Вблизи Славянска разворачивается один из основных театров боевых действийотметил Денис Пушилин