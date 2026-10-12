Пушилин: Славянск и Краматорск охватывают с разных сторон

Пушилин: охват с разных сторон играет решающую роль близ Славянска и Краматорска Пушилин: Славянск и Краматорск охватывают с разных сторон

Москва12 окт Вести.Охват населенных пунктов с нескольких сторон играет решающую роль в продвижении в Славянско-Краматорской агломерации, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что российская армия продолжает наступать в Славянско-Краматорской агломерации.