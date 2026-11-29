Onet: Польша задействует армию против России в случае "провокации" в Прибалтике

СМИ: Польша пригрозила бросить армию против России при "провокации" в Прибалтике Onet: Польша задействует армию против России в случае "провокации" в Прибалтике

Москва29 ноя Вести.Власти Польши готовы задействовать армию против России в ответ на возможную провокацию на территории Прибалтики, сообщил польский портал Onet.

Как заверяет нас один из представителей правительства, в случае российской провокации Польша немедленно направит вооруженные силы на помощь атакованному прибалтийскому государству утверждается в публикации

Другой собеседник портала занял более сдержанную позицию, отметив, что Варшава не располагает нужными средствами для проведения подобной операции.

В самой Польше инициативу не поддержали, сообщил местный сетевой портал Mysl Polska. Обозреватели отметили, что подобные заявления ухудшают положение Варшавы и создают для нее опасность.

Издание в этой связи напомнило о враждебном курсе Латвии, Литвы и Эстонии, а также о неоднократных предупреждениях Москвы о недопустимости эскалации.

"Окно Овертона" в отношении участия Польши в потенциальной войне с Российской Федерацией систематически смещается. В Польше существует множество влиятельных групп, для которых нанесение вреда России важнее национальных интересов поляков заключило Mysl Polska

20 ноября правительство Эстонии постановило с 1 декабря приостановить пересечение сухопутной границы с Россией. В частности, будут закрыты все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты.

В качестве основания для ограничений эстонский МИД назвал попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems. Эстонские власти возложили ответственность на Россию, однако доказательств ее причастности не представили.

23 ноября российский МИД заявил, что провокационными действиями Таллин подвел отношения двух стран к опасной черте.