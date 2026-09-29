В Чехии заявили готовы отправить две бригады в Прибалтику при нападении РФ

Чехия может отправить войска в Прибалтику в случае нападения России В Чехии заявили готовы отправить две бригады в Прибалтику при нападении РФ

Москва29 сен Вести.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика готова отправить две механизированные бригады в Прибалтику в случае "угрозы нападения" со стороны России.

Если бы произошло так, что Россия напала на Прибалтику, то, согласно статье 5 [Североатлантического договора], мы должны будем направить две наши механизированные бригады привел портал Denikm слова премьера

Бабиш отметил, в случае такого сценария Чехия действовала бы "активно".

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин ранее заявил, что лидеры НАТО продолжают пугать своих граждан войной с Россией. Сенатор объяснил это тем, что европейским властям все сложнее оправдывать перед избирателями многомиллиардные траты на поддержку киевского режима.