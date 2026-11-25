МИД Польши: не каждый шаг должен означать эскалацию в отношениях с РФ

В Польше опасаются риска конфликта в случае высылки российского дипломата МИД Польши: не каждый шаг должен означать эскалацию в отношениях с РФ

Москва25 ноя Вести.Высылка посла России из Польши может вызвать резкое обострение отношений с РФ вплоть до военного столкновения. Такое мнение выразил замминистра национальной обороны республики Станислав Взентек в эфире Польского радио.

Взентек полагает, что российская сторона в таком случае займется ответными действиями, а Польша в случае закрытия своего посольства лишится возможности получать данные о внутренней ситуации в РФ. Взентек полагает, что разрыв дипломатических связей должен оставаться крайней мерой.

Важно не разрывать дипломатические каналы. Пусть это будет последним шагом сказал Взентек

Кроме того, он высказался по поводу вопроса возможного перехвата ракет РФ в воздушном пространстве Украины. Замминистра национальной обороны Польши заявил, что такое решение необходимо согласовывать на уровне НАТО.

По словам Взентека, американский лидер Дональд Трамп стремится избежать обострения в отношениях с Россией. Хотя, как считает замминистра, рано говорить, что Соединенные Штаты препятствуют принятию такого решения. Взентек заявил, что Польше нужно учитывать позицию США.

20 ноября власти Польши заявили о якобы нарушении воздушного пространства страны Россией. МИД Польши вызвал российского посла.