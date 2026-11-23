Москва23 ноя Вести.Министерство иностранных дел Польши планирует вызвать посла России в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны 20 ноября, сообщил пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр.

Посол Российской Федерации будет вызван подчеркнул Мачей Вевюр

Он уточнил, что конкретная дата встречи пока не определена, так как польским военным и спецслужбам предстоит завершить необходимые процедуры.

Три дня назад министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о пересечении границы двумя ракетами и беспилотником. При этом глава ведомства утверждал, что эти средства поражения якобы принадлежали России, однако доказательств не привел.