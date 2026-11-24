Москва24 ноя Вести.Посол России Георгий Михно вызван в МИД Польши на фоне якобы нарушения воздушного пространства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя польского ведомства.

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Министерство иностранных дел вызвало посла Российской Федерации отмечается в публикации

20 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о пересечении границы двумя ракетами и беспилотником. При этом глава ведомства утверждал, что эти средства поражения якобы принадлежали России, однако доказательств не привел.