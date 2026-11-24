Пресс-секретарь МИД Польши Вевюр выступил против эскалации в отношениях с РФ

Пресс-секретарь МИД Польши предостерег от эскалации в отношениях с РФ Пресс-секретарь МИД Польши Вевюр выступил против эскалации в отношениях с РФ

Москва24 ноя Вести.Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр предостерег от эскалации в отношениях с Россией.

Так он отреагировал на вызов российского посла Георгия Михно в польское внешнеполитическое ведомство по поводу якобы нарушения воздушного пространства республики российскими ракетами.

Наша задача — обеспечить безопасность, а не эскалацию. <…> Не каждый наш шаг должен означать эскалацию отношений с Россией приводит слова Вевюра польское издание Interia

Пресс-секретарь подчеркнул, что в этой ситуации важны "холодная голова" и недопущение того, чтоб Польшу втянули в какой-либо нарратив, который навредит государству.

20 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о пересечении границы двумя ракетами и беспилотником. При этом глава ведомства утверждал, что эти средства поражения якобы принадлежали России, однако доказательств не привел.