Polityka: Польша может развязать войну с РФ, если будет сбивать БПЛА на Украине

В ударах Польши по БПЛА над Украиной увидели угрозу начала войны с Россией Polityka: Польша может развязать войну с РФ, если будет сбивать БПЛА на Украине

Москва24 ноя Вести.Попытки Польши перехватывать российские ракеты и беспилотники в небе над Западной Украиной могут привести к прямому военному столкновению с Россией, пишет польский журнал Polityka, анализируя возможные последствия подобных действий.

По оценке обозревателей издания, Варшава может реализовать такую инициативу двумя способами: передать управление своими средствами противовоздушной обороны украинскому командованию либо взять под контроль часть воздушного пространства Украины вместе с находящимися там силами, включая истребительную авиацию.

Авторы материала считают, что оба варианта фактически означают вступление Польши в вооруженный конфликт. В таком случае, как указывается в статье, Россия получит все основания для ответных ударов по польской территории.

При этом журналисты отмечают, что рассчитывать на автоматическое применение пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне не следует. По их оценке, реакция альянса будет зависеть в том числе от предварительного письменного согласования действий Варшавы с союзниками.

Издание призвало польские власти отказаться от идеи перехвата ракет над Украиной, если страна не намерена напрямую участвовать в конфликте, и сосредоточиться на укреплении собственной системы противовоздушной обороны.

20 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на территории республики упали две ракеты и беспилотник. Спустя три дня МИД Польши сообщил, что собирается вызвать российского посла в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны.

После этого официальный представитель НАТО Алисон Харт заявила, что организация приняла решение направить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения системы AWACS.